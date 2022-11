ES Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Lig'de hafta sonu oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Lig'de hafta sonu oynanacak olan mücadelelerin hakemleri duyuruldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan atamaya göre Lig 1. Grup'un 10. haftasında pazar günü saat 14.00'te Doğukent Stadı'nda oynanacak olan Entegre Solar Elazığspor - Nevşehir Belediyespor maçını Kırklareli Bölgesi'nden C Klasman Hakemi Ömer Şivka yönetecek. Şivka'nın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi'nden Ozan Bekar ile Cemal Can Çakır yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine İstanbul Bölgesi'nden Onur Can Dolğun olacak.

23 Elazığ FK'nın ise Lig 2. Grup'un 10. haftasında deplasmanda YS Kahramanmaraşspor ile oynayacağı mücadelede Ankara Bölgesi'nden C Klasman Hakemi Özer Özden düdük çalacak. Özden'in yardımcılıklarını Sivas Bölgesi'nden Mehmet Öcal ile Nevşehir Bölgesi'nden Yahya Kemal Yurtbilir yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak yine Nevşehir Bölgesi'nden Esad Sadık Demirtaş görev yapacak. Pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan karşılaşma Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.