ES Elazığspor'da 2 isim belirsiz

Nevşehir Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak olan ES Elazığspor'da iki futbolcunun maçta forma giyip, giymeyeceği belirsiz durumda olduğu bildirildi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 27. Haftası'nda play-off mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan ES Elazığspor'da, zorlu maç öncesi iki ismin durumu belirsizliğini koruyor. Bordo-Beyazlı ekipte sol alt adalesinde zorlama olan Mert Efe Çölbeyi ile kafasına aldığı darbe sonucu ambulansla hastaneye kaldırılan ancak durumunun iyi olmasına rağmen ağrıları devam eden kaleci Hakan Canbazoğlu'nun durumu maç saatinde netlik kazanacak. Her iki futbolcunun da kafileyle birlikte Nevşehir'e götürüleceği ve son durumlarına Teknik Direktör Alaattin Tutaş'ın karar vereceği bildirildi.