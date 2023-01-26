ES Elazığspor'da bir isimle daha yollar ayrıldı

ES Elazığspor'da, ara dönemde yolların ayrıldığı son isim Recep Yurdakul oldu.

TFF 3. Lig 1. Grupta ikinci yarı için kadro yapılanmasını değiştiren Entegre Solar Elazığspor'da, Ömer Faruk Sezgin'in ardından sol bek Recep Yurdakul'la da yollar ayrıldı. Genç oyuncuya yolların ayrıldığı kararının bildirilmesi sonrası Recep, Elazığ'dan ayrıldı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde bordo-beyazlı renklere bağlanan Recep Yurdakul, bu sezonun ilk yarısında 7 maçta forma giymişti.