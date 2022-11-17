ES Elazığspor'da Cüneyt Biçer dönemi

Teknik Direktör Ramazan Çelik'le yollarını ayıran ES Elazığspor, son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Cüneyt Biçer'le anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 12. Haftası'nda sahasında 1922 Konyaspor'u ağırlayacak olan ES Elazığspor, teknik adam değişikliğine gitti. Teknik Direktör Ramazan Çelik'le yollarını ayıran Bordo-Beyazlılar, ayrılık sonrası iletişime geçtiği teknik direktör adaylarından Cüneyt Biçer'de karar kıldı ve tecrübeli çalıştırıcıyla her konuda anlaştı. Biçer'in cumartesi günü oynanacak olan maçta kulübede olması bekleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada; “Kulübümüz, teknik direktör Cüneyt Biçer ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Cüneyt Biçer hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” denildi.

Cüneyt Biçer kimdir?

1975 İzmir doğumlu olan Cüneyt Biçer, Türkiye'de çeşitli takımlarda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Azerbaycan'ın FK Bakü takımında teknik direktörlüğe adım attı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Biçer, Azerbaycan'da daha sonra Hazar Lenkeran'ı çalıştırdı ve Türkiye'ye döndü. Sırasıyla Nazilli Belediyespor, Çankırıspor, Balçova Yaşamspor, Altay, Çorum FK, Düzcespor, Turgutluspor, İnegölspor, Şanlıurfaspor, 68 Aksaray Bld. ve Karşıyaka'yı çalıştıran deneyimli çalıştırıcı son olarak Eskişehirspor'la anlaştı ve kötü gidişatın ardından 5. Hafta itibariyle takımından ayrıldı. Biçer, 2017-18 sezonunda Altay'ı 2. Lig'e, 2019-2020 sezonunda ise Turgutluspor'u 2. Lig'e çıkarma başarısı gösterdi.