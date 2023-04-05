İhlas Haber Ajansı

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ES Elazığspor'da Emre Akgün cezalı duruma düştü

Edirnespor maçında sarı kart gören ES Elazığspor stoperi Emre Akgün cezalı duruma düştü.


TFF 3. Lig 1. Grup'un 26. Haftası'nda evinde konuk ettiği Edirnespor'a 2-0 mağlup olan ES Elazığspor'da 38. dakikada sarı kart gören Emre Akgün toplamda 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Cezalı duruma düşen Emre, TFF 3. Lig 1. Grup'un 27. Haftası'nda deplasmanda oynanacak olan Nevşehir Belediyespor maçında sahada olamayacak. Takımın savunmadaki bel kemiği olan Emre'nin yokluğunda ES Elazığspor'un stoper mevkiinde M. Ensar - Yiğitcan ikilisine şans vermesi bekleniyor.

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