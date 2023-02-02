ES Elazığspor'da Fırat Ergün'le yollar ayrıldı

ES Elazığspor, kanat oyuncusu Fırat Ergün'le yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grupta ara dönem transfer çalışmalarına devam eden ES Elazığspor, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı sürdürüyor. Bordo-beyazlılar bu çerçevesinde son olarak altyapısından yetişen ve orta sahanın her iki kanadında görev yapan Fırat Ergün'le yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Fırat Ergün ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emeklerinden dolayı Fırat Ergün'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Fırat, bordo-beyazlı formayla bu sezon 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 maça çıktı.