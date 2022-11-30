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ES Elazığspor'da Hasan Ekici seferberliği

ES Elazığspor’da, hafta sonu oynanacak olan Karaköprü Belediyespor maçı öncesi sol bek Hasan Ekici maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

ES Elazığspor'da, hafta sonu oynanacak olan Karaköprü Belediyespor maçı öncesi sol bek Hasan Ekici maça yetiştirilmeye çalışılıyor.


TFF 3. Lig 1. Grup'un 15. haftasında pazar günü deplasmanda Karbel Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak olan Entegre Solar Elazığspor'da Hasan Ekici maça yetiştirilmeye çalışıyor. Kasık ağrısından dolayı özel bir program dahilinde antrenmanlarını sürdüren genç oyuncunun son durumuna Şanlıurfa seferi öncesinde karar verilecek. Elazığspor sağlık heyeti tedavisine devam edilen Hasan'ı maça yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.


Takım kaptanı Yiğitcan Erdoğan bu haftaki maçta da sahada olamayacak. Bordo-Beyazlı ekibin deplasmanda oynanacak olan K. Karaköprü Belediyespor maçı için cuma günü Şanlıurfa'ya gitmesi bekleniyor.

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