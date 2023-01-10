ES Elazığspor'da iki ayrılık, iki yolcu daha

Lig 1. Grupta ara dönem hazırlıkları çerçevesinde iki futbolcuyla yollarını ayırırken iki futbolcuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TFF 3. Lig 1. Grupta ara dönem hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden bir yandan da transfer tahtasını açmak için çaba harcayan Entegre Solar Elazığspor, kadroda düşünmediği isimlerle de yollarını ayırıyor. Bordo-beyazlı ekip, daha önce kadro dışı bıraktığı Feyzullah Şahin Güneş'ten sonra sağ bek Yüksel Kayaalp'le de yollarını ayırdı. Feyzullah Şahin, eski takımı Yomraspor'a transfer olurken Yüksel Kayaalp de birkaç takımla temas halinde. Bordo-beyazlı ekibin süre alamayan Emre Yıldız ve Recep Yurdakul ile de yollarını ayırması bekleniyor.