ES Elazığspor'da kaptan Mesut cezalı

Nevşehir Belediyespor maçında sarı kart gören ES Elazığspor takım kaptanı Mesut Saray cezalı duruma düştüTFF 3.
Nevşehir Belediyespor maçında sarı kart gören ES Elazığspor takım kaptanı Mesut Saray cezalı duruma düştü
TFF 3. Lig 1. Grup'un 27. Haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Nevşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek grubunda 8. sıraya yükselen ve 3 haftalık kötü gidişatına dur diyen Entegre Solar Elazığspor'da, takım kaptanı Mesut Saray cezalı duruma düştü. Maçın 75. dakikasında Çanakkale Bölgesi C Klasman Hakemi Tolga Tugay İnan tarafından sarı kartla cezalandırılan tecrübeli futbolcu sezon içerisindeki 8. ihtarını aldı ve 2. kez cezalı duruma düştü. Kaptan Mesut, Bordo-Beyazlılar'ın çarşamba günü Belediye Derincespor ile oynayacağı maçta sahada olamayacak.