ES Elazığspor'da kaptan Mesut cezalı

Nevşehir Belediyespor maçında sarı kart gören ES Elazığspor takım kaptanı Mesut Saray cezalı duruma düştü

TFF 3. Lig 1. Grup'un 27. Haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Nevşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek grubunda 8. sıraya yükselen ve 3 haftalık kötü gidişatına dur diyen Entegre Solar Elazığspor'da, takım kaptanı Mesut Saray cezalı duruma düştü. Maçın 75. dakikasında Çanakkale Bölgesi C Klasman Hakemi Tolga Tugay İnan tarafından sarı kartla cezalandırılan tecrübeli futbolcu sezon içerisindeki 8. ihtarını aldı ve 2. kez cezalı duruma düştü. Kaptan Mesut, Bordo-Beyazlılar'ın çarşamba günü Belediye Derincespor ile oynayacağı maçta sahada olamayacak.