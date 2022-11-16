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ES Elazığspor'da Ramazan Çelik dönemi bitti

ES Elazığspor, Teknik Direktör Ramazan Çelik’le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

ES Elazığspor, Teknik Direktör Ramazan Çelik'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.


ES Elazığspor, uzun süredir taraftarlarca eleştirilen Teknik Direktör Ramazan Çelik'le yollarını ayırdı. Bordo-beyazlı kulüpten ayrılığa ilişkin yapılan açıklamada; “Sezon başından bu yana kulübümüzde teknik direktörlük görevinde bulunan Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı Ramazan Çelik ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.


Çelik yönetiminde bordo-beyazlı ekip, 14 puanla TFF 3. Lig 1. Grup'ta 10. sırada yer aldı.

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