ES Elazığspor'da transfer tahtası açıldı

ES Elazığspor'da, 1 yıldır kapalı olan transfer tahtası yapılan girişimler sonucu açıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadelesini sürdüren ve 1 yıldır kapalı olan transfer tahtasını açabilmek için yoğun çaba harcayan ES Elazığspor, muradına erdi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın girişimleri ve Elazığsporlu yöneticilerin destekleriyle oluşturulan kaynakla yılların bu sorun çözüme kavuştu. Elazığspor Başkanı Serkan Çayır ile yöneticiler İstanbul'daki görüşmeleriyle problemi tamamen çözüme kavuşturarak, transfer yasağını kaldırdı. Şu ana kadar Kırşehir FK'dan Fatih Kıran, Zonguldak Kömürspor'dan Oğuzhan Yazıcı ve Hacettepe 1945'ten Hakan Bozkurt'la anlaşma yapan bordo-beyazlı ekip, transfer görüşmelerine devam ederken, kadroda düşündüğü futbolcularla resmi sözleşme imzalayabilecek.