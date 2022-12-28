ES Elazığspor'dan kombine bilet kampanyası

5 sezonu kapsayacak kombine bilet kampanyası başlatıyor.

TFF 3. Lig'de mücadelesine devam eden Elazığspor, yeni bir kampanya ile kulübe kaynak oluşturmak istiyor. Bordo-beyazlı ekip, 'Sevgi Fedakarlık İster' sloganıyla 1.5 sezonu kapsayacak bir kombine bilet kampanyasını hayata geçiriyor. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; “Evimize Dönüyoruz. 2022-2023 sezonu ikinci yarısı ve 2023-2024 sezonu kombine biletleri yakın bir zamanda satışa çıkacak. Konuyla alakalı bilgiler düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

İş adamları ve şehrin ileri gelenlerinin kampanyaya dahil edileceği etkinlikle toplu kombine bilet satışları yapılarak kulübe ciddi bir gelir sağlanması hedefleniyor.