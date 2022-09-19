ES Elazığspor'dan müthiş başlangıç

Lig 1. Grupta 3. maçına çıkan ES Elazığspor, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

Lig 1. Grupta 3. hafta maçları geride kaldı. Sezona evinde oynadığı ve golsüz berabere kaldığı 1954 Kelkit Belediyespor maçıyla merhaba diyen Entegre Solar Elazığspor, Yomraspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü ve son olarak Amasyaspor'u evinde 1-0 yendi. 3 maçta attığı 2 golle ve aldığı galibiyetle 7 puan toplamayı başaran bordo-beyazlı ekip, haftayı averaj farkıyla 4. olarak tamamladı. Yine bordo-beyazlıların dikkat çeken bir başka istatistiği de geride kalan 3 lig maçında kalesini gole kapatması oldu.