ES Elazığspor'un anlaşma sağladığı futbolcu kente geldi

ES Elazığspor'un dış transferde anlaşma sağladığı sağ bek Hakan Bozkurt, Elazığ'a geldi.

Transfer tahtasını açabilmek adına yoğun çaba harcayan ve bir yandan da ara dönem hazırlıklarına devam eden ES Elazığspor, Hacettepe 1945'ten Hakan Bozkurt'la anlaşma sağladı. Önceki akşam Elazığ'a gelen tecrübeli sağ bek oyuncusu takımla birlikte antrenmanlara başladı. Hakan'ın da kadroya dahil olmasıyla bordo-beyazlı ekibin ara dönemde anlaşma sağladığı oyuncu sayısı 3'e çıkmış oldu.

1994 Rize doğumlu olan Hakan, kariyerinde sırasıyla Trabzon İdmanocağı, Pazarspor, Görelespor, Bulancakspor, Arhavispor ve Hacettepe 1945 formalarını giydi. Kariyerinde TFF 3. Ligde 79 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu sağ bek mevkisinde görev yapıyor. Hakan Bozkurt bu sezon Hacettepe 1945 formasıyla 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 18 maça çıktı.