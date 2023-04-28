ES Elazığspor'un maç saati değişti

Lig 1. Grup'un 31. Haftası'nda 29 Nisan Cumartesi günü oynanması planlanan Hacettepe 1945-ES Elazığspor maçının başlama saati değişti.

Entegre Solar Elazığspor, Lig 1. Grup'un 31. Haftası'nda deplasmanda Hacettepe 1945 ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'da kampa giren Bordo-Beyazlı ekip, maç saatini beklemeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu daha önce 15.00'te başlayacağı açıklanan maçın saatini bir saat ileriye aldı ve saat 16.00'da başlamasını kararlaştırdı.

ES Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “29 Nisan cumartesi günü Osmanlı Stadı'nda oynayacağımız Hacettepe 1945 müsabakasının başlama saati 15.00'dan 16.00'a alınmıştır” denildi.