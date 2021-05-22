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Eşek, çocuğun kafasını ısırdı

Elazığ’da bir mezrada eşeğin kafasını ısırdığı 8 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Elazığ'da bir mezrada eşeğin kafasını ısırdığı 8 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.


Olay, Maden ilçesi Osmançayır mezrasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki E.B, mezrada oynarken, sevmeye çalıştığı bir eşek tarafından kafasından ısırıldı. Eşeğin ısırması sonucu ciddi derecede yaralanan çocuk, yakınlarının fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan çocuk, yapılan başarı operasyonla hayati tehlikeyi atlattı.

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