Eşini öldürdükten sonra arama motorundan cezai ehliyeti olmayan hastalıkları aramıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı

Elazığ'da 9 Haziran 2020'de boşanma aşamasındaki eşinin boğazını kesip öldüren, kayınvalidesini de bıçakla yaralayan ve internet arama motorundan 'Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' aramaları yapan zanlının, cezai ehliyeti olduğu tespit edildi.

Olay, 2020 yılı 9 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'ta bulunun bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelmişti. Ali Alkılınç (41), boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ın kaldığı kayınvalidesi Şule B.'nin evine gelmiş, 112 sağlık ekibi olarak kendisini tanıtıp evin içine zorla girmişti. Ali Alkılınç, önce kayınvalidesi Şule B.'yi bacağından bıçaklamış, ardından odadan gelen boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ı boğazını keserek öldürmüştü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan sanık, tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Elazığ Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine kasten öldürme suçundan yargılanan sanık Ali Alkılınç, duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Yapılan incelemede sanığın eşini öldürmeden 3 ay önce Google üzerinden 'aldatan eşi öldürmenin cezası', 'aldatma mesajları' ve 'hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' aramalarını yaptığı ortaya çıkmış, mahkeme heyetinin adli tıp raporu üzerine sanık İstanbul Adli Tıpa gönderilmişti. Adli Tıptan gelen karar neticesinde Alkılınç'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilirken, savcı mütalaasında sanığın öldürdüğü eşi için TCK 82/1-d kayınvalidesi için de 82/1 35 maddesinden cezalandırılmasını istedi.

Savcı mütalaasının ardından konuşan Ali Alkılınç, “Ben rapora itiraz ediyorum. Bu rapora dışarıdan müdahale ediliyor. Verilen raporda tanı yok. Herkesin raporu 2 ayda gelirken benim raporum 6 ayda geldi. Yargıtay'dan bir emsal karar gelmiş. Raporların bir üst kurula gitmesini istiyorum. Namussuzluğu yapan bunlar. Adamın gözüne baka baka erkeği yatağa sokan bunlar. Benim akli dengemi yerinde tutmayan bunlar. Ölen kadının ölümüne sebep olanlar da bunlar. Çocuklarımı benden koparanlar da bunlar. Adalet bunun neresinde. Adli tıpa gittiğim zaman beni zorla götürdüler. Tanıyı koyan bunlar sanki tanıyı ben istemişim gibi. İstanbul adli tıpa gittim 3 gün orada yattım, fakat 3 günlük raporun geri dönüşü 6 ayı buldu. Bundan önce 15 defa hastanelere gittim hepsinin tanısı var adli tıpın tanısı yok” dedi.

Mahkemede konuşan kayınvalide Şule B. ise, “Yaralanmadan dolayı fazla yürüyemiyorum. Doktor bana ömür boyu böyle yaşayacağımı söyledi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dava eksik hususların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.