İhlas Haber Ajansı

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Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederini bıçakladı

Elazığ’da eşiyle boşanma aşamasındaki damat, yolda gördüğü kayınpederini bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Elazığ'da eşiyle boşanma aşamasındaki damat, yolda gördüğü kayınpederini bıçaklayarak kayıplara karıştı.


Olay, merkez Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasındaki damat, yolda kayınpederi ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle damat, cebinden çıkardığı bıçakla kayınpederi Hasan K.'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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