Eski basketbol antrenörü, kendi tasarladığı oyunun patentini aldı

Elazığ'da uzun yıllar basketbol antrenörlüğü yapan Cihan Kırmızıkaya piyongoo ismini verdiği oyunun patentini aldı. Aklına gelen bir fikir üzerine bulduğu oyunun patentini alan Kırmızıkaya, oyununun gençler tarafından beğeni kazandığını dile getirdi. İki kişi tarafından oynanan oyun mini bir satrancı anımsatıyor.

Piyongoo oyununu yaklaşık bir ay önce internet üzerinden satışa sunduklarını kaydeden Cihan Kırmızıkaya, "Benim tasarladığım patentli oyunumuz bir hafıza oyunu. 5 yaş üzeri herkesin zevkle oynayabileceği bir oyun. 16 adet piyon ve 1 adet zarla oynanan bir oyun. Zarda gelen şekli, piyonun altında bulunan şekille bulma stratejisiyle kurulan bir oyun. Oyunun sonunda 8'e ulaşan kişinin kazandığı bir oyun. Kutu oyunları çocukların gelişiminde oldukça önemli. Odaklanma, strateji kurma ve dikkat dağınıklığını giderme ve bunun gibi birçok olumlu bir etkiye sahip. Her yaş kategorisine hitap eden bir oyun olduğunu şimdiye kadar oynattığımız kişilerden alıyoruz. Açıkçası bundan çok mutluyuz. Kutu oyunları oynamayı seven herkesi davet ediyoruz. Mutlaka piyongoo oynamalılar” dedi.