İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski hastane depremzedelere ev oldu

Elazığ’da meydana gelen 6.

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde evleri hasar görüp çadırlarda yaşayan aileler için hazırlanan eski hastane binası, yaklaşık bin kişiye geçici olarak barınak olacak.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde yaşayan aileler için bir taraftan konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezleri yapılırken, diğer taraftan ise kentte atıl durumda bulunan binalar değerlendirilmeye çalışılıyor. 2 yıl öncesine kadar kent merkezinde hizmet veren ancak Şehir Hastanesinin açılmasıyla kapanan 300 odalı yaklaşık bin kişilik Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası da Valilik koordinesinde 10 günlük çalışma ile depremzedeler için hazır hale getirildi. Ranzalar ile yatakların yerleştirildiği, iç tadilatının bitirildiği hastane binasına birkaç gün içinde depremzede ailelerin yerleştirilmeye başlanacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.