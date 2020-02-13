Eski hastane depremzedelere ev oldu

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde evleri hasar görüp çadırlarda yaşayan aileler için hazırlanan eski hastane binası, yaklaşık bin kişiye geçici olarak barınak olacak.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde yaşayan aileler için bir taraftan konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezleri yapılırken, diğer taraftan ise kentte atıl durumda bulunan binalar değerlendirilmeye çalışılıyor. 2 yıl öncesine kadar kent merkezinde hizmet veren ancak Şehir Hastanesinin açılmasıyla kapanan 300 odalı yaklaşık bin kişilik Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası da Valilik koordinesinde 10 günlük çalışma ile depremzedeler için hazır hale getirildi. Ranzalar ile yatakların yerleştirildiği, iç tadilatının bitirildiği hastane binasına birkaç gün içinde depremzede ailelerin yerleştirilmeye başlanacağı bildirildi.