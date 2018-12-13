Eski koca dehşeti, karısını öldürdü, 2 kızını yaraladı

Elazığ'da bir kişi, eski eşini öldürdü, 2 kızını ise yaraladı. Kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokak'ta bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eşi Aynur Top'un evine giden Mehmet Hilmi A., eski eşi ve ikiz çocuklarına yanında getirdiği silahla ateş etti. Şüpheli eski koca olay yerinden kaçarken, çevredekiler sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı kızlardan biri ve anne Aynur Top Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer kız ise Medical Park Elazığ Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynur Top'un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybettiği öğrenilirken, kızların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay yerine gelen polis evde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.