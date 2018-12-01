Esnaf "Come To Gürsel Erol" yazdı, vekil oraya gitti

Elazığ'da bir kuaför,iş yerinin camına "Come To Gürsel Erol" yazdı, bundan haberden olan Milletvekili Erol'da ziyaretine gitti.

Elazığ'da kuaförlük yapan Mücahit Baysal, ilginç bir davet yöntemi izledi. İş yerinin camına "Come To Gürsel Erol" yazarak CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'u iş yerine davet etti. Davetten haberi olan ve Elazığ'da bulunan Milletvekili Erol'da, Baysal'ı kırmayarak iş yerini ziyaret etti. Bir süre Mücahit Baysal'la sohbet eden Erol, hemşehrilerinin sürekli kendisine sahip çıkıp, gönüllerinde yer vermesinden dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Her zaman siyasetin gönüllerde kazanılacağını vurgulayan Milletvekili Gürsel Erol," Seçimlerden sonra her fırsatta Elazığ'a geliyorum ve bana oy veren veya vermeyen herkes ile bir arada olmaya çalışıyorum. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Hem 41 yıl sonra CHP'den Elazığ'da seçimi kazanan milletvekili oldum, hemde insanların gönlünde yer aldım. Bundan sonra da Elazığ ve hemşehrilerim için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.