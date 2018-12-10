Esnaf, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Elazığ'da kış mevsiminin kendisini hissettirdiği bugünlerde, sokak hayvanlarına esnaf sahip çıktı. Kimi esnaf kediler için baraka yaparken, kimi de yiyecek bırakıyor.

Elazığ'ın merkezine bağlı Yeni Mahalle'de esnaf, sokak hayvanları için elinden gelen imkanları kullanmaya çalışıyor. Esnaftan bazıları iş yerlerinin arka bahçelerine hayvanlar için barınacak yer yaparken, bazıları da sokak arasında belirli köşelere korunacak yer yapıp, yiyecek bırakıyor.

Hayvanlarla 4 yıldır yoğun bir şekilde uğraştığını belirten esnaf Tarık Albayrak, kızının eve kedi getirmesiyle hayvanlara olan duyarlılığının daha da arttığını söyledi. Kendisinin bir birey olarak bakmasının yeterli olmayacağına değinen Albayrak, "Bizim toplumsal bir meselemizdir. İnsanların hayvanlara karşı daha duyarlı olması gerekli. Hayvanlar Allah'ın sesiz kullarıdır. Bunu sadece kedi köpek olarak düşünmüyorum. Allah'ın yarattığı tüm hayvanlara karşı duyarlı olmamız lazım. Bu bizim sorumluluğumuz. İnsanlar olarak nasıl acıkıyor ve susuyorsak. Hayvanlarında acıkıp susadığını ve onlarında bir can taşıdığını bilmemiz lazım. Onlara merhamet etmemiz lazım. Elimizden geldikçe hayvanları sahiplenelim eğer ona imkanımız yoksa hayvanları aç susuz bırakmayalım” dedi.

Yaklaşık 10-15 tane sahipsiz hayvana bakmaya çalıştığını aktaran Bedri Yaman ise, “Esnaf komşularımız biz ve vatandaşlar gördükleri zaman buraya yiyecek bırakıyorlar. Bu kış hayvanlara sahip çıkarak geçireceğiz. Geceleri yaptığımız kutuların içerisine girip burada barınıyorlar. İsterim ki her vatandaşımız elinden geldikçe hayvanları yardım etsinler. Biz elimizden geldikçe bu hayvanlara bakacağız” diye konuştu.