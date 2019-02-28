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Esrarla yakalandı, araziye sakladığı uyuşturucuları da gösterdi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanmak suçundan yakaladığı şüphelinin gösterdiği boş arazide gömülü esrarlar ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanmak suçundan yakaladığı şüphelinin gösterdiği boş arazide gömülü esrarlar ele geçirildi. Şüpheli esrarların yerini gösterirken 3-4 günde bir gelip aldığını itiraf etti.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Yenköy mevkiinde siyah renkli bir araçla gelen şahsın araziye bir şeyler gömdüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, aracı bulup takip ederek geldiği bir hastanede yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 15 gram esrar ele geçirildi.


Uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden şüpheli, boş araziye gömdüğü esrarları da gösterdi. Olay yerine götürülen şahsın gösterdiği boş arazideki iki farklı noktada 420 gram esrar ele geçirildi.


Şüphelinin 3-4 günde bir gelip gömdüğü esrarları alarak kullandığını itiraf ettiği öğrenildi.

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