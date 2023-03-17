ETSO Başkanı Alan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi

Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve GTİ Başkanı Arif Parmaksız'ı ziyaret etti. Başkan Alan ziyaretlerinde deprem sonrası hızla toparlanmak adına üyelerin sorunlarını ve taleplerini ileterek istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Alan, “Ziyaretlerimizi gerçekleştirmek adına Ankara'dayız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gümrük ve Ticaret İşletmeleri AŞ Başkanı aynı zamanda Nevşehir TSO Başkanı Arif Parmaksız'ı ziyaret ettik. Rifat Başkanımızla zaten sürekli irtibat halindeyiz ancak yüz yüze görüşmek her zaman daha etkili oluyor. Deprem sonrası hızlıca toparlanmak adına Üyelerimizin sorunlarını ve taleplerini Başkanımıza aktardık. Kendilerine misafirperverliklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum'' dedi.