ETSO'dan asgari ücret değerlendirmesi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan yılın ikinci yarısı için geçerli olacak asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükselmesini ''Memnuniyet verici'' olarak değerlendirdi.

Asgari ücretin artışını değerlendiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, ''20 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Türkiye'de asgari ücretin 8 bin 500 liradan 11 bin 402 liraya yükseltilmesini memnuniyetle karşılamaktayız. Bu zam, çalışanlarımızın alım gücünün yükselen enflasyon karşısında korunması adına önemli bir adımdır. İşçilerimizin ekonomik refahını artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek açısından bu gelişmeyi olumlu buluyoruz, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Zam artışını memnuniyetle karşılıyoruz ancak iş dünyasının bir temsilcisi olarak, işletmelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve istihdamı korumak adına devlet desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Yükselen maliyetler ve enflasyon nedeniyle işverenler türlü zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, devlet desteklerinin artarak devam etmesini çok önemli buluyoruz'' dedi.