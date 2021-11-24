Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 65 - Sepsi Sic: 71

hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Romanya ekibi Sepsi Sic'e 71-65 yenilerek gruptan çıkma şansını matematiksel olarak kaybetti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça etkili başlayan Romanya ekibi ilk periyodu 20-11 önde kapattı. İkinci periyotta toparlanan Elazığ ekibi devreye 37-34 üstünlükle girmeyi başardı. Üçüncü periyotta pota altını etkili kullanan Sepsi Sic son periyoda 53-49 önde girdi. 4. Periyotta Elazığ İl Özel İdare galibiyet için çabalasa da çabalar sonuç vermedi ve müsabaka Romanya takımını 71-65'lik galibiyetiyle sona erdi. Sepsi Sic'de Brianna Fraser kaydettiği 32 sayıyla maçın en skoreri olurken, Elazığ İl Özel İdare'de Albina Razheva'nın 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonucun ardından Elazığ İl Özel İdare matematiksel olarak gruptan çıkma şansını kaybederken, son maçında Ukrayna'nın BC Prometey takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.