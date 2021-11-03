İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eurocup Women: Uni Gyor: 77 - Elazığ İl Özel İdare: 65

Eurocup Women B Grubu 4.

hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, Macaristan'da karşılaştığı Uni Gyor'e 77-65 mağlup oldu.


University Hall Of Gyor'de oynanan maça iyi başlayan Macar takımı ilk periyodu 23-17 öne tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Elazığ İl Özel İdare, devreye 43-40'lık üstünlükle girmeyi başardı. Üçüncü periyotta yeniden üstünlüğü eline alan Uni Gyor, çeyreği 60-51 önde geçti. Son periyotta farkı artıran Macar takımı salondan 77-65'lik galibiyetle ayrıldı.


4. maç sonunda 3. yenilgisini alan Elazığ İl Özel İdare, gruptan çıkma şansını iyice zora soktu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.