Elazığ'da ağır hasar alan evde unutulan kediyi, HAYDİ unutmadı. Kedi, HAYDİ ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan hastanesine götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, yine binlercesi yaralandı. Bir binanın yıkıldığı ve 2 can kaybının yaşandığı Elazığ'da da yüzlerce bina ağır hasar aldı. Merkeze bağlı Namık Çiftçi Caddesi'nde deprem anında korku ve panikle aşağı inen vatandaşlar evde kediyi unuttu. Ağır hasar aldığı için eve girilmemesi üzerine kedi içeride kaldı. Vatandaşların kedinin sesini duyup haber vermesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kedi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile kurtarıldı.

Kediyi teslim alan HAYDİ ekipleri, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.