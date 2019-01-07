Evi çöken, inekleri telef olan aileye "ev müjdesi"

Elazığ'da 2 katlı kerpiç evi çöken, hayvanları telef olan aileyi ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, ev konusunda çalışmalara başladıklarını ve yerine getireceklerini belirterek aileye müjdeli haber verdi.

Olay dün, merkeze bağlı Mollakendi Beldesi Karşıbağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Köçer'e ait altı ahır olarak kullanılan evden gece saat 03.00'te çatırdama sesleri gelmeye başladı. Bunun üzerine su içmeye kalkan Koçer, eşi ve çocuğuyla dışarı çıktı. Aradan 5 dakika sonra ise evin bir bölümü çöktü. Evin altındaki ahırda bulunan hayvanlardan 4 inek telef oldu, 1'inin ise ayağı kırıldı.

Aileye ilk yardım komşularından geldi. Komşularının ayarladığı bir evde kalmaya başlayan Köçer ailesini, bugün Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar ziyaret etti. Yıkılan evi inceleyen Vali Kaldırım, ev konusunda çalışmalara başladıklarını ifade etti. Ailenin şuan ki tüm ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Kaldırım, Köçer'in oğlunun okul ihtiyaçlarının da en kısa zaman karşılanacağını dile getirdi.

"Valimiz 'Size ev yapacağız' dedi"

Bir arkadaşının evinde kaldıklarını ifade eden İzzet Köçer, “Allah ondan da razı olsun. Bugün valimiz geldi. ‘Size ev yapacağız' dedi. Nere diyorsan oraya yapalım dedi. Daha karar vermedik. Devlet yardımcın olacak dedi. Kışı arkadaşın evinde geçireceğiz. Kışın ev yapılmaz. Ancak baharın evi yaparlar. Çocuğu Diyarakır'a yolladım, korkmuştu. Birkaç gün dinlensin dedim. Okulu da var. Ne defteri kaldı ne başka bir şeyi kaldı. Vali bey o konuyla da ilgileneceğini, tüm masraflarının giderileceğini söyledi”dedi.

"Ev konusunda çalışmaya başladık"

Elim bir olayın yaşandığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “ Ekiplerimiz gece olmasına rağmen hemen müdahale etti . İzzet bey ailesini dışarı çıkarmıştı. Hayvanlar telef oldu. Onlar yerin gelir. Komşuları da yardımcı oldular ve bir eve yerleştiler. Devletimiz de tüm imkanlarını seferber etti. Tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Evi de yıkılmış durumda. Hem hayvanları hem de ev telafi edilir, yerine getirilir. AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı ile onlar yerine getirilir. Şuan acil olan ihtiyaçları karşılandı. Bir çocuğu okuyor ve onun da tüm ihtiyaçları karşılanacak. Kışı inşallah burada geçirecekler. Evin tüm ihtiyaçlarını vekillerimizle birlikte üstlendik ve karşılayacağız. Devletimiz milletimi var olsun. Bu tür olaylar inşallah yaşanmaz. Ama yaşandığı zaman en ücra köşede, karda, kışta müdahale etmeye vakıfız. O imkanlar ve kabiliyetlere sahibiz. Evin yeri kendine aitmiş. Devletimiz bu tür mağduriyetlerde gerekeni yapıyor"diye konuştu.

Evle ilgili yerinde mi, yoksa başka yerde mi yapılacağı ile ilgili ailenin kendisinin karar vereceğini aktaran Vali Kaldırım," Ama devletimiz onu da yerine getirecektir. Şuanda acil olan kışı atlatmak ve çocuğunun eğitim durumdur. Hızlı bir şekilde bu barınma ve diğer ihtiyaçları karşılamadır. Ev konusunda çalışmaya başladık. O da yerine getirilecektir. Bu tür vak'alarda devletimiz anında gerekli müdahaleyi yapıyor”ifadelerini kullandı.

Elim bir kazanın olduğunu aktaran Milletvekili Metin Bulut, “Allah'a şükür can kaybı olmadı. Evde bir çatırdama sesi hisseden ev sahibi evi hemen çocuklarıyla birlikte tahliye ediyor. Hemen akabinde 2 dakika sonra ev göçüyor. Muhtemelen son birkaç hafta içerisinde yağan yağış ve kardan olduğunu düşünüyoruz. Ev zaten kerpiçten yapılmış bir ev. Can kaybı yok, 5 hayvanımız telef olmuştu. Cana geleceğine mala gelsin. Anında valimiz olaya müdahil olmuştur. Talimatlarıyla AFAD hemen olay yerine gelmiştir. AFAD gereken ne varsa yapmıştır” şeklinde konuştu.

Köy halkına ve aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ise, bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını diledi.