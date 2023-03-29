Evini ateşe verip kendini bıçakladı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da bir kişi evini ateşe verip kendini bıçakladı. Olayda kendini yaralayan şahısla birlikte dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan M.A., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evini ateşe verdi. Duman tüm binayı sararken dışarı çıkan şahıs, ardından kendini bıçakladı. Can havliyle binayı terk eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ve dumandan etkilen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Uzun süre dışarıda kalan bina sakinleri, yaklaşık bir saatin ardından evlerine girebildi.