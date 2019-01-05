Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Elazığ'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Akpınar Mahallesi Bozca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Zülfü Metin Canpolat, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Canpolat, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi kaldırılan Canpolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.