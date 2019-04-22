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Evlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan anne öldü, oğlu yaralandı

Tunceli’nin Pertek ilçesindeki evlerine giren kimliği belirsiz kişilerce bıçaklı saldırıya uğrayan anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki evlerine giren kimliği belirsiz kişilerce bıçaklı saldırıya uğrayan anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.


Olay, ilçeye bağlı Kaledibi Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taş ailesinin yaşadığı eve giren kimliği belirsiz şüpheliler, 61 yaşındaki anne Gülsüm ile oğlu 30 yaşındaki Cafer Taş'a saldırdı. Bıçakla birçok yerinden yaralanan anne ve oğlunun seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğlu Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan anne Gülsüm Taş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Cafer Taş'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Öte yandan, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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