Elazığ'da gece saatlerinde evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı.

Olay, merkez Doğukent Mahallesi 67. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Bülent ve Burak Ç. kardeşler yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.