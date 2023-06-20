Evliya Çelebi gölgesinde not almıştı, ağırlığını kaldıramayınca güçlendirildi

Harput Mahallesi'ndeki Kurşunlu Camii avlusunda bulunan ve Evliya Çelebi'nin gölgesinde oturarak notlar aldığı bilinen 300 yıllık çınar ağacının dalları, kırılmaması için demirlerle desteklendi.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde 1700'lü yıllarda dikilen çınar ağacı, heybetli görüntüsüyle yıllara meydan okuyor. Aynı yıllarda yapılan Kurşunlu Camisi'nin bahçesinde bulunan asırlık çınar ağacı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alındı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist, 3 asırlık anıt çınarın altında dinleniyor. Ayrıca, Evliya Çelebi'nin Harput'a geldiğinde gölgesinde oturarak notlar aldığı 1 metre 60 santimetre çapında gövdeye sahip olduğu belirtilen çınar ağacı, adeta zamana direniyor. Son zamanlardan yetkililer, kırılmaması için dallarının altına demir direkler yerleştirdi. Destekleme ile ayakta kalmaya devam eden ağacın bakımları ise yetkililer tarafından yapılıyor.

Çınar ağacı hakkında bilgi veren veren mahalle sakinlerinden Cengiz Ünlü, “Harput'ta doğduk, büyüdük. Gözümüzü açtığımızda bu çınar 300 yaşında dediler. 63 yaşındayım ve bu çınarın da 360 senelik olduğu anlaşılıyor. Gelen insanlar bunu gölgesinden faydalanıyorlar. İnşallah kurumaz ve insanlar da bundan faydalanır. Böyle büyük olduğunu görünce şaşırıyorlar. İlk defa görenler fotoğraf çekiniyor. Yaşı bayağı ilerlediği için herhangi bir kırılma olmasın diye demirlerle destek verip güçlendirdiler” dedi.