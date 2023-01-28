İhlas Haber Ajansı

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Fethi Sekin Şehir Hastanesinde bazı poliklinikler mesai sonrasında açık olacak

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, çarşamba günleri saat 21.

00'a kadar 6 polikliniğin açık olacağı bildirildi.


Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hastane yönetimi, hastane içerisinde bulunan kadın hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dahiliye, kardiyoloji, göz hastalıkları kulak burun ve boğaz hastalıklarının şubat ayı boyunca çarşamba günleri mesai saatleri dışında akşam saat 21.00'e kadar açık olacağını, cerrahi işlemlerin cumartesi günleri hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

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