İhlas Haber Ajansı

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Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kalp pili kontrol polikliniği hizmette

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kalp pili kontrol polikliniği hizmete girdi.


Elazığ'da ve bölgede kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kalp pili kontrol polikliniği hizmet vermeye başladı. Kalp pili kontrol polikliniğinin bölgenin önemli bir ihtiyacı olduğunu ifade eden hastane kardiyoloji uzmanı Dr. İsmail Polat, bu poliklinikte kalp pili olan hastalara hizmet verileceğini kaydetti. Uzm. Dr. Polat açıklamasının devamında, "Kişiye özel kalp pili ayarları, batarya ömrünün ölçülmesi, acil durumlarda müdahale edilmesi ameliyat, fizik tedavi ve MR çekimi öncesi kişiye özel pil ayarlarının yapılması gibi kalp piline dair bütün işlemler bu poliklinikte hekim eşliğinde yapılmaya başlanmıştır. Kalp pili kontrol polikliniğimiz mesai saatleri içinde her gün çalışmaktadır. Randevusuz hasta kabulü de yapılmaktadır'' dedi.

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