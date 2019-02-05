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Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kanser farkındalığı etkinliği

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için stant kurularak bilgilendirme yapıldı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için stant kurularak bilgilendirme yapıldı.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Dünya Kanser Günü” kapsamında farkındalık oluşturmak ve erken teşhisin öneminin anlatılması için Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin poliklinikler girişinde stant açıldı.Vatandaşlara, kanserde erken teşhisin önemi ve korunma yolları aktarılırken, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM), Sağlıklı Hayat, Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerimizde ücretsiz olarak yapılan taramalara davet edildi.Ayrıca vatandaşlara kanser ile ilgili broşürler verildi.


Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, idareciler, doktorlar ve sağlık çalışanları da katıldı.

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