Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yeni bir hizmet

MR çekimini yaptıramayan, nefes darlığı, bayılma, korku, kaygı, endişe gibi durumları yaşayan hastalar için anestezili MR çekimlerine başlandığı bildirildi.

Türkiye'nin 6'ncı şehir hastanesi olarak 4 yıl önce hizmete giren Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, her gün hizmetlerine bir yenisini ekliyor. Hastane deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında verdiği hizmet ile dikkat çekiyor. Bin 38 yatak kapasiteli hastanede, gelişen teknolojinin tüm imkanları hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunuluyor. Son olarak hastanede, fobisi olan yetişkinler, bunama durumu olan yaşlılar, mental retarde olan ve belirli bir pozisyonda uzun süre kalamayacak olan hastalar için uygulanan anestezili ‘Manyetik Rezonans Görüntüleme' hizmete girdi.

Kapalı alan korkusu gibi nedenler yüzünden MR çekimini yaptıramayan, tanı ve tedavileri geciken hastalara için bu yöntemin öneminin olduğuna dikkat çeken Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Onur Hanbeyoğlu, "MR kapalı bir ortamda yapıldığı için kapalı ortam fobisi olan hastalarımızın işlemden çekinmeleri, dolayısıyla da hastalıklarının tanı ve tedavisi gecikebilmektedir. Biz bu tür fobisi olan ya da mental retarde olan, bir takım nörolojik problemleri olan hastalarımıza bu işlemi sedasyon dediğimiz yarı uyku halinde anestezi uygulamasıyla gerçekleştirebiliyoruz. Hastalarımız ağrı duymadan ya da korku hissine kapılmadan rahatlıkla bu işlemi yaptırabilmektedirler. Hastalarımız MR çekilmesi gereken bir rahatsızlığı varsa ve kapalı alan korkularından dolayı işlemden kaçınıyorlar ise bize başvurabilirler. Biz bu işlemleri anestezi altında gayet güvenli, yetkin uzmanlarımızca yapmaktayız” dedi.