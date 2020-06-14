FETÖ'cü eski doktor saklandığı gizli merdiven altı odada yakalandı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve doktorluktan ihraç edilen kadın şüpheli, jandarma ekipleri tarafından köy evinde saklandığı gizli odada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan meslekten ihraç edilmiş kadın doktor A.İ.'nin merkeze bağlı Örençay köyünde bir evde olduğu belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi. Şüpheli kadın jandarma tarafından merdiven basamaklarının altında kendisine yaptığı gizli odada yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli jandarmaya görüldü.

Şüphelinin aile hekimi olarak çalışırken 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği bildirildi.