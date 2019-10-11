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FETÖ'nün Polis Akademisi 'mahrem imamı' yakalandı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda örgütün Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okulu ’mahrem imamı’nın da aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda örgütün Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okulu 'mahrem imamı'nın da aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yapıldı. Polisin çalışmasında örgüt içerisinde Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okulu 'mahrem imamı' ile bölge lise mesulü olarak görev yapanların da olduğu 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Kocaeli ve Kars'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda kamu kurumlarında aktif olarak çalıştığı belirlenen 3 şüpheli de yakalanıp Elazığ'a getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

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