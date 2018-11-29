FHGC Başkanı Erdem;"Çalışan gazeteciler ödüllendirilecek"

Yönetim kurulu ile belirli aralıklarla toplanıp çalışmalar yaptıklarını belirten FHGC Başkanı Semih Erdem,” Son yaptığımız yönetim kurulu toplantısında arkadaşlarımızla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için istişarede bulunduk. Yaptığımız istişarede çalışan gazeteciler gününde gerçekten alın teri ile haber peşinde koşturup mesleğini yürüten arkadaşlarımızın ödüllendirilmesi kararını verdik. Şimdiden hazırlıklarına başladığımız etkinliğimiz de ödüllendireceğimiz arkadaşlarımızın üyemiz olup olmamasını dikkate almayacağız. Biz bu önemli mesleği gerçekten sahada yerine getirip getirmediğine bakacağız”dedi.

Kamuoyunu bilgilendirmek için gece gündüz ayrımı yapmadan çalışan gazetecilerin her zaman haklarını korumak için hazır olduklarını da belirten Erdem, köklü bir geçmişe sahip olan cemiyetin daha aktif olması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü de kaydetti.