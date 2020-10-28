FHGC ve Mediline Hastanesi arasında sağlık protokolü imzalandı

Kurumlarla sağlık protokolü imzalamaya devam eden Elazığ Mediline Hastanesi, FHGC ile sağlık hizmetleri protokolü imzaladı. Cemiyetin toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, FHGC Başkanı Semih Erdem ile hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Siğergök ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Protokol kapsamında hizmetten ildeki tüm basın mensuplarının yararlanacağı bildirildi.

Elazığ'ın sağlık sektöründe Doğu ve Güney Doğu'nun başkenti durumunda olduğunu belirten FHGC Başkanı Semih Erdem, “Şuanda 4 tane özel hasta var. Üniversite ve şehir hastanesi mevcut. Bunun yanında Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi var. Elazığ bir sağlık üssü gibi. Bu konuda çok şanslıyız. Bingöl, Tunceli, Muş başta olmak üzere 2 milyondan fazla nüfusa hitap eden bir merkez. Elazığ Mediline Hastanesi'de yeni hizmete açıldı, bizde indirim konusunda anlaşma sağladık. Cemiyetimizin üyesi olsun olmasın tüm basın mensupları için hastanemizle bir indirim protokolü imzaladık. Protokol iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Cemiyet ile protokol imzaladıklarını aktaran Mediline Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Siğergök de “Elazığ için bir heyecan olarak yola çıktık. Elazığ'da lokasyon olarak bir ihtiyaç vardı. Halkımızın da teveccühü ile bu oluşum vücuda geldi. Bizlerde bu teveccühe layık olacak şekilde gayretlerimizi en yüksek seviyeye çıkartıp, yolumuza devam edeceğiz. Protokolümüzü imzaladık. Her iki tarafa hayırlı olsun” diye konuştu.