Filede Elazığ takımları puanlar için ter dökecek

Liginde mücadele eden Elazığ takımları, hafta sonu maçlarında 3 puan savaşı verecek.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grupta mücadele eden Elazığ Belediyesi Voleybol, 6. hafta maçında Sivas İl Özel İdare ile deplasmanda karşılaşacak. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Elazığ ekibi ile grupta 4. sırada yer alan Sivas ekibini karşı karşıya getirecek olan maç 13 Kasım Pazar günü saat 13.00'da Sivas 4 Eylül Spor Salonunda oynanacak.

Erkekler 2. Liginde mücadele eden ve geçtiğimiz hafta grubundaki ilk galibiyetini alan Aksaray Gençlikspor ise 6. grubun 4. haftasında 1955 Batman Belediye'yi ağırlayacak. 13 Kasım Pazar günü saat 13.00'da başlayacak olan maça Yakup Kılıç Spor Salonu ev sahipliği yapacak.