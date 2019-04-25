Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin 32'inci yılı kutlandı

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin (FGHC) 32. kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinlikle kutlanırken, İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber'de programda plaketle ödüllendirildi.

Elazığ ve bölgenin köklü cemiyetlerinden olan FHGC'nin 32. kuruluşunun yıldönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kültür Park Mamuratül Aziz Konferans Salonunda düzenlenen programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, FHGC Başkanı Semih Erdem, ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı.Etkinlikte cemiyete ve mesleğe katkısı olanlara, daha önce görev yapan başkanlara plaket verildi. İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber'de gecede ödüllendirildi. Törene katılan protokol üyeleri plaketleri verirken, kentin güçlü bir medyaya sahip olduğunu vurguladı.

Programda konuşan ve iletişim çağının önemine değinen Vali Çetin Oktay Kaldırım, “İletişim kanallarının arttığı, çeşitlendiği ve adeta iletişimdeki gelişimlerle dünyanın cebimize kadar indiği bir dönemde yaşıyoruz. Burada tabi ki hem bilginin dolaşımı hem de haberin dolaşımı hızlandı ve çeşitlendi. Herkesin bireysel olarak cebine kadar girmiş durumdalar. 4. Kuvvet olarak ifade edilir. Ama birçok gelişmiş ülkede artık birinci, kamu da ise ikinci kuvvet olarak basın ifade edilir. Önemi, gücü ve etkisi artmıştır” dedi.

Bilginin en önemli sorumluluk olduğunu aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, “Üstlendiğiniz görev gereği bu sorumluluğun kamuoyuna aktarımı da bir o kadar önemli ve değerlidir. Sizler bu nedenle yaptığınız meslek gereği belki de en değerli görevi ifa ediyorsunuz. Vatandaşın sesine ses, görüşüne ışık, taleplerine ise köprü görevi üstleniyorsunuz. Bulunduğunuz görevi daha iyi yapabilme adına zaman zaman bizlere pusula oluyor, yönümüzün belirlenmesinde öncülük ediyorsunuz. Toplumla fayda sağlayacak her türlü ortamın oluşmasında temel unsur üstlenen bizlere rehberlik ederek daha iyi yapma adına önemli bir katkı aracı oluyorsunuz. Hangi düşünce yapısına sahip olursanız olun sizlerin fikirleriniz, bizler için çok kıymetli ve değerlidir” diye konuştu.

FHGC'nin, bölgesinde köklü cemiyetlerden biri olduğunu ifade eden FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Takip ettiğimiz bir cemiyet. Her yönüyle çekinmeden bütün cemiyet üyelerinin bize yön verip doğru yönlendirdiği bir cemiyettir. Sadece Elazığ'a değil bölgesinde de kurulan en büyük ve en köklü cemiyetlerden biridir. Nice 32'nci yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaman bir ailenin birer parçası olduklarını dile getiren FHGC Başkanı Semih Erdem de, “Cemiyetimiz 32 yıllık koca bir çınar. Özellikle alanda aktif çalışan meslektaşlarımın daha bir kıymetinin bilinmesini istiyorum. Sektörün içinde yetişen biri olarak sektörün sıkıntılarını, emek üreten bireylerin sıkıntılarını son derece iyi bilmekteyim. Herkesin bildiği üzere basın 4'üncü kuvvettir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi özgür ve kaliteli, basınla eş değerdir. Bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirme gayretinde olan meslektaşlarımıza herkesin gerekli kolaylığı sağlaması son derece önemlidir” şeklinde konuştu.