Fırat Üniversitesi 'Araştırma Üniversitesi' seçildi

Her geçen yıl başarı sıralamasını yükselten ve dünyanın saygın üniversiteleri arasında olma yolunda hızla ilerleyen FÜ, YÖK tarafından belirlenen ve Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesinin yer aldığı 'Araştırma Üniversiteleri' listesine girdi. YÖK tarafından hayata geçirilen, İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında alınan yeni kararlar Ankara'da gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri Toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK üyeleri, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversite rektörleri ve davetliler katıldı. FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Araştırma Üniversitesi Beratını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan aldı.

FÜ'nün Araştırma Üniversitesi seçilmesiyle ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Fahrtettin Göktaş, “FÜ tarihinin en önemli başarılarından birine imza atarak YÖK tarafından Araştırma Üniversitesi seçildi. Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesinin yer aldığı Araştırma Üniversitesi seçilme başarımızda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu başarıyla üniversitemizde yeni bir dönemin başladığını tüm kamuoyuna büyük bir heyecanla duyuruyoruz” dedi.