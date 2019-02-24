Fırat Üniversitesi dünyaya eğitim veriyor

Elazığ'da 44 yıl önce kurulan Fırat Üniversitesinde 43 ülkeden öğrenci eğitim görüyor.

1975 yılında Elazığ'da kurulan Fırat Üniversitesi, 16 fakülte, 9 meslek yüksek okulu, 4 enstitü ve 2 yüksek okul ile hizmet veriyor. Bölgenin en köklü üniversitesi olan ve 45 bin öğrenciye eğitim veren Fırat Üniversitesi, aynı zamanda uluslararası eğitimiyle dikkat çekiyor. Üniversitede Afrika'nın en uç noktasından başlayarak Asya, Orta Asya ve kuzey ülkeleri başta olmak üzere 43 ülkeden bin 725 öğrenci eğitim alıyor. Üniversiteyi kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe öğrendikten sonra kazandıkları fakültelerde eğitimlerine başlıyor.

TÖMER'de yabancı ülkelerden gelen öğrencilere Türkçe öğrettiklerini belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Ağırlıklı olarak bizim üniversitemizi kazanan öğrencilerimize Türkçe öğretiyoruz. Bunun dışında YTB'den yine Fırat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (FÜYÖS) kapsamında diğer üniversitelerden kazanıp Türkçe öğrenmek isteyen gönüllü öğrencilerin de tercih ettiği merkezlerden birisiyiz. Türkçe öğrenim merkezimiz Türkiye'de kapasite, donanım ve öğrenci sayısı olarak ilk 3-4'de bulunuyor. Biz özellikle son yıllarda yabancı öğrenci sayısını ciddi şekilde arttırmaya başladık. 5-6 yıl önce 20-30 olan öğrenci sayımız bugün bin 725 oldu. Bunun dışında TÖMER'de Türkçe öğrenen öğrencilerimize baktığımızda bu sayıyı çok daha yukarılara çekiyoruz. Bin 725 öğrencinin çoğu ön lisans ve lisans öğrencisi. Bir kısmı da yüksek lisans ve doktora öğrencisi” dedi.

"43 ülkeden öğrencimiz var"

43 ülkeden yabancı uyruklu öğrenci olduğuna dikkat çeken Rektör Demirdağ, “Afrika'nın en ücra noktasından başlayarak Asya, Orta Asya ve kuzeydeki ülkelerden ve çevre ülkelerden ağırlıklı olmak üzere öğrencilerimiz var. En çok öğrencimiz doğal olarak Suriye uyruklu. Ama bunun dışında Azerbaycan gibi yakın akraba topluluğu olan ülkelerden de öğrencimiz var. Bunun dışında Nijerya, Komor, Mısır, Ürdün, Filistin gibi 43 ülkeden öğrencilerimiz eğitim öğretim görmekte. Fırat Üniversitesi bunun dışında Gana'da yüksek lisans düzeyinde Gana ve TİKA işbirliğiyle beraber öğretmen adaylarına pedagojik formasyon programımız var. Bu dönem ve önümüzdeki bahar döneminde bir kısmı uzaktan olmak üzere, bir kısmı da yerinde olmak üzere oradaki öğretmen adaylarına pedagojik formasyon eğitimi vereceğiz. Yaklaşık 14-18 hafta arasında bir eğitim öğretim programı var. Bu programı aktif hale getirdiğimizde öğrenci sayımızı daha da arttırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

"Her yönüyle uluslararası üniversiteyiz"

Fırat Üniversitesinin uluslararası bir üniversite olduğunu aktaran Rektör Demirdağ, “Yakın ülkeler başta olmak üzere 43 ülkeden öğrencinin olması, yine ERASMUS programı kapsamında Avrupa'ya hem öğrencilerimizin gitmesi ve öğrencilerin dışarıdan gelmiş olmasıyla uluslararası standartları yakalayan bir üniversiteyiz. Birçok programımız akredite. Yani uluslararası tanınırlığı olan bir üniversiteyiz. O açıdan her yönüyle uluslararası bir üniversiteyiz ve olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

2017'de Türkmenistan'dan Fırat Üniversitesine geldiğini dile getiren Umida Yusunovara, hem şehrin hem de üniversitenin iyi ve güzel olduğunu söyledi. Lübnan'dan geldiğini ve üniversiteyi çok sevdiğini aktaran Mona İtani ise, “Gelecek sene moleküler biyoloji ve genetik okuyacağım. Şimdi dil olarak B2'deyim. Bittikten sonra bölümüme geçeceğim. Her ülkeden öğrenciler var. Fırat Üniversitesini çok sevdim, çünkü özellikle burada hocalar bize çok yardım ediyor. Sadece TÖMER'de değil başka yerden belge almak istesek onlara da yardım ediyorlar” dedi.

İktisat okuduğunu dile getiren Kutabi Halid de, “Şuanda Elazığ'da yaşıyorum. Ben Filistinliyim. Fırat Üniversitesini çok sevdim. İyi bir üniversite ve burada Türkçe okuyoruz” diyerek düşüncelerini aktardı.