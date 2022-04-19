Fırat Üniversitesi G.S. Teknik Sorumlusu Bülent Güllü: "3. Lig'e yükselmek istiyoruz"

S. Teknik Sorumlusu Bülent Güllü, Trabzon'da oynayacakları Bitlis Özgüzelderespor ve Muş 1984 Muşspor maçlarında taraftarları destek vermeye çağırdı. Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge Play-Off maçları neticesinde bir takım TFF 3. Lig'e yükselecek.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge Play-Off maçlarına Trabzon'da çıkan D. S.'da hedef 3. Lig'e yükselmek. İlk maçını bay olarak geçen bordo-beyazlılar, ikinci maçta çarşamba günü Bitlis Özgüzelderespor'la karşı karşıya gelecek. Teknik Sorumlu Bülent Güllü, kritik maç hakkında açıklamalarda bulunarak, Trabzon ve çevre illerde ikamet eden Elazığlıları destek vermeye davet etti.

"Tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz"

Güçlü ve karakterli bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Teknik Sorumlu Bülent Güllü, "Çarşamba günü saat 15.00'te Yavuz Selim Stadı'nda karşılaşacağımız zorlu Bitlis maçında tüm hemşehrilerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Trabzon'da ve çevre illerde yaşayan hemşehrilerimizi takımımızı desteklemek üzere tribünlere bekliyoruz. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ederken bu sezon en çok gol atan ve en çok puan toplayan takım olarak play-off'lara yükseldik. Güçlü ve karakterli bir kadroya sahibiz. İnşallah önümüzdeki maçları en iyi skorlarla bitirerek 3. Lig'e yükselmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk play-off maçında 1984 Muşspor, Bitlis Özgüzelderespor'u 2-1 mağlup etti. Fırat Üniversitesi, her iki takım ile de karşılaşacak. Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge Play-Off maçları neticesinde 1 takım TFF 3. Lig'e yükselecek.

Fırat Üniversitesi'nin play-off maçları programı şu şekilde:

20 Nisan Çarşamba

15.00 Bitlis Özgüzelderespor - S.

22 Nisan Cuma

15.00 Muş 1984 Muşspor - S.