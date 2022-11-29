İhlas Haber Ajansı

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Fırat Üniversitesi GSK'nın yüzü gülmüyor

Bölgesel Amatör Lig 2.

Grup'ta mücadele eden Elazığ takımlarından Fırat Üniversitesi, 9. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı 12 Bingölspor'a 2-1 yenilerek, mağlubiyet serisine devam etti.


Elazığ'ın BAL ekiplerinden Fırat Üniversitesi GSK'da işler iyi gitmiyor. Lige güzel bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan alan bordo-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 6 maçın tamamını kaybetti. Son olarak 9. haftada deplasmanda 12 Bingölspor'la karşılaşan Fırat Üniversitesi, rakibine 2-1 kaybetti. Bingöl Şehir Stadı'nda oynanan maçta bordo-beyazlıların tek golü 90+4'te Can Kılıç'tan geldi.


Şehrin bir diğer ekibi Aksaray Gençlikspor ise Akçadağspor'un ligden çekilmesinden dolayı haftayı 3-0'lık hükmen galibiyetle tamamladı ve puanını 24 yaparak, 27 puanlı lider Kahramanmaraş İstiklalspor'u takibini sürdürdü.

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