Fırat Üniversitesi GSK'nın yüzü gülmüyor

Grup'ta mücadele eden Elazığ takımlarından Fırat Üniversitesi, 9. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı 12 Bingölspor'a 2-1 yenilerek, mağlubiyet serisine devam etti.

Elazığ'ın BAL ekiplerinden Fırat Üniversitesi GSK'da işler iyi gitmiyor. Lige güzel bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan alan bordo-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 6 maçın tamamını kaybetti. Son olarak 9. haftada deplasmanda 12 Bingölspor'la karşılaşan Fırat Üniversitesi, rakibine 2-1 kaybetti. Bingöl Şehir Stadı'nda oynanan maçta bordo-beyazlıların tek golü 90+4'te Can Kılıç'tan geldi.

Şehrin bir diğer ekibi Aksaray Gençlikspor ise Akçadağspor'un ligden çekilmesinden dolayı haftayı 3-0'lık hükmen galibiyetle tamamladı ve puanını 24 yaparak, 27 puanlı lider Kahramanmaraş İstiklalspor'u takibini sürdürdü.