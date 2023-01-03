Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde bir yıl 7 bin 600 hayvan tedavi edildi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun merkezi durumunda olan Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde 2022 yılında 7 bin 600 hayvan tedavi edildi.

Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi, 21 öğretim üyesi 19 araştırma görevlisi ile bölge illere hizmet vermeye devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin adeta merkezi durumunda olan hastane, küçük ve büyük hayvan merkezi olmak üzere 2 bölümden oluşurken içerisinde de 4 anabilim dalında klinikleri bulunuyor. Röntgen, tomografi, ultrason ve endoskopi olmak üzere birçok olanağa sahip olan hastanede, 2022 yılında 3 bin 500'ü kedi, bin 500'ü köpek ve 2 bin 600'ü de diğer hayvanlar olmak üzere toplamda 7 bin 600 hayvan tedavi edildi.

Hastane hakkında bilgi veren Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Said Durmuş, “Hayvan Hastanemiz 1998 yılında kuruldu. Şuan da Tunceli, Bingöl ve çevre illere hitap ediyoruz. Hem hasta sahipleri hem de hayvanlarıyla burada ilgileniyoruz. Hem de hayvan severler tarafından getirilen sahipsiz hayvanları kontrol ediyoruz. Aynı zamanda da belediyelerle yapmış olduğumuz protokol gereği sahipsiz hayvanların muayene ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Hayvan hastanemizde Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı, Cerrahi Ana Bilim Dalı, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Suni Tohumlama dallarıyla hizmet veriyoruz. Hastanemizde 21 tane öğretim üyesi 19 tane de araştırma görevlisi mevcut. Bu kadromuzla en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Aynı zaman da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin getirdiği yaban hayvanlarıyla ilgileniyoruz. Yaklaşık olarak geçen yıl 7 bin 600 hayvanı kontrol ettik. Bunlarda 3 bin 500'e yakını kedi, bin 500'ü de köpek oldu. Geri kalan kısımda diğer türler içerisine giriyor” dedi.

Hayvan Hastanesinin teşhis laboratuvarı ve kullandıkları aletler açısından da oldukça modern bir hastane olduğunu aktaran Başhekim Durmuş, “Bizim görüntüle ünitemizde dijital görüntüle cihazlarımız mevcut. Bunlarla biz son teknolojiyi kullanarak hasta hayvanlara hizmet vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.